الاتحاد الأوروبي يقدم 100 مليون يورو لدعم مصر استجابة لارتفاع الاسعار

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلن السفير كريستيان بيرجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر اليوم /الأربعاء/ أن الاتحاد الأوروبي سيقدم 100 مليون يورو لدعم مصر استجابة لارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب حرب روسيا على أوكرانيا.

وأضاف بيرجر -في تدوينة نشرها وفد الاتحاد الأوروبي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- أن "الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب شركائه في هذه الأوقات الصعبة من المحنة الاقتصادية الناجمة عن الهجوم الروسي".

وفي الإطار ذاته، ذكر وفد الاتحاد الأوروبي أن المفوض للجوار والتوسع السيد أوليفر فارهيلي أكد بعد مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية سامح شكري أنه "يمكن لمصر الاعتماد على 100 مليون يورو من المساعدة في دورها كمركز إقليمي للغذاء".

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