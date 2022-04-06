"مجلس الشارقة الاقتصادي الرمضاني" يناقش فرص الاستثمار في الأصول الافتراضية

ينظم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" الدورة الثامنة من "مجلس الشارقة الاقتصادي الرمضاني" يوم 19 أبريل الجاري في بيت الحكمة تحت شعار "الفرص الناشئة" بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق".

وخلال المجلس.. يناقش جمع من المسؤولين الحكوميين على المستويين المحلي والإتحادي ورجال الأعمال والمستثمرين وقادة الصناعة الإستراتيجيات التي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات واقتصادها في مجال الاستثمارات الإفتراضية.

ويأتي إختيار الشارقة لشعار المجلس في دورة العام الجاري إستجابة لنمو الإستثمار في سوق الأصول الإفتراضية والآفاق الواعدة للعوائد المجزية من خلال اعتماد العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال بالإضافة إلى التطورات الرئيسة في البنية التحتية الرقمية وتكنولوجيا التشفير.

وكانت "هيئة تنظيم الأصول الإفتراضية" وفي إطار ترسيخ دولة الإمارات لمكانتها كمركز عالمي لتجارة الأصول الافتراضية أصدرت أول قانون لتنظيم الأصول الافتراضيّة بهدف تقديم إطار قانوني لحماية المستثمرين وتنظيم وتسهيل عملية دمج الأصول الرقمية في الإقتصاد على المدى الطويل وبوصفها حاضنة للقطاعات الناشئة تظهر الشارقة قدرة كبيرة على جذب الشركات الأجنبية المتخصصة في هذا القطاع.

يشار إلى أن دورة العام الماضي من مجلس الشارقة الاقتصادي الرمضاني ركزت على حزم التشريعات والمحفزات التي أطلقتها الحكومة استجابة لأزمة جائحة كوفيد-19 حيث جمع المجلس نخبة من الخبراء وصناع القرار في جميع القطاعات وقادة الأعمال الذين استخلصوا دروسًا من الأزمة المالية العالمية لعام 2008 بهدف تقييم تداعيات الجائحة على مستقبل الشركات والخروج بتوصيات عملية للتغلب على التحديات الناجمة عن الأزمة.