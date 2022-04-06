الخزانة الأميركية: حظر كامل على صادرات النفط الروسي من المرجح أن يثير "زيادة مفرطة" بالأسعار



قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الأربعاء 6 أبريل، إن عقوبات تفرض حظرًا كاملًا على صادرات النفط الروسي من المرجح أن ينتج عنها "زيادة مفرطة" في الأسعار العالمية والتي ستلحق ضررًا بالولايات المتحدة وحلفائها.



وأبلغت يلين لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي أنها تأمل بأن تتمكن شركات النفط في الولايات المتحدة ودول أخرى من زيادة الإنتاج في الأشهر الـ 6 القادمة، مدفوعة بإغراء الأسعار الأعلى، وهو ما قد يسمح بفرض قيود أكثر صرامة على النفط الروسي.

أصدرت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة الأربعاء 6 أبريل، محضر اجتماع 15 -16 مارس، وأشار محضر الاجتماع إلى أن مسؤولي الاحتياطي الفدرالي ناقشوا كيفية خفض حيازتهم من السندات التي تقدر بتريليونات الدولارات خلال اجتماع مارس مع إجماع بأن تكون وتيرة الخفض بقيمة 95 مليار دولار شهريًا.



وأوضح المحضر أن المسؤولين اتفقوا بشكل عام على خفض الحيازة من سندات الخزانة بنحو 60 مليار دولار وبنحو 35 مليار دولار من السندات المدعومة بالرهن العقاري.



ووافق المركزي الأميركي في اجتماع السياسة النقدية الشهر الماضي على تطبيق أول زيادة لمعدل الفائدة منذ عام 2018 وذلك بمقدار 25 نقطة أساس، كما ناقش المسؤولون أيضًا وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل إذ يميل الأعضاء نحو تحركات أكثر تشددية.



ويؤيد عدد من مسؤولي الفدرالي تنفيذ عملية زيادة واحدة أو أكثر لمعدل الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في الاجتماعات المقبلة إذا ظلت الضغوط التضخمية مرتفعة.



وارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 40 عامًا في ظل أزمة سلاسل الإمدادات العالمية والتي تفاقمت بفعل الحرب الروسية الأوكرانية.