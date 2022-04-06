النفط يهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع بعد الإعلان عن سحب كبير من الاحتياطيات



هبطت العقود الآجلة للنفط بشكل حاد الأربعاء 6 أبريل، بعد أن قالت دول كبرى مستهلكة إنها ستفرج عن أكثر من 100 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية للتصدي لشح في المعروض، بينما كشف محضر أحدث اجتماع لمجلس الفدرالي الأميركي عن موقف متشدد أعطى دفعة للدولار.

وتسارعت وتيرة المبيعات في سوق النفط قرب الإغلاق، مما دفع خام برنت وخام غرب تكساس الأميركي الوسيط لتسجيل أدنى مستوياتهما للإغلاق منذ 16 مارس.

وسجلت عقود برنت عند التسوية 101.07 دولار للبرميل، منخفضة 5.57 دولار أو 5.2%، كما أغلقت عقود الخام الأميركي منخفضة 5.73 دولار، أو 5.6%، إلى 96.23 دولار للبرميل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن دولها الأعضاء ستفرج عن 120 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية لمحاولة تهدئة زيادات حادة في الأسعار.

وبحسب مصدرين مطلعين لرويترز فإن الرقم سيشمل 60 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيحية في الولايات المتحدة، حيث أن هذا التعهد يشكل جزءًا من إعلان أميركي سابق عن سحب 180 مليون برميل من الاحتياطيات.

وهذه هي المرة الثانية التي تفرج فيها وكالة الطاقة الدولية عن نفط من الاحتياطيات هذا العام وتعزز فعليًا المعروض العالمي بنحو مليوني برميل يوميًا للشهرين القادمين على الأقل بينما يحاول العالم التغلب على الخسارة المحتملة للنفط الروسي.

وتأثرت أسواق النفط سلبًا أيضًا بزيادة قدرها 2.4 مليون برميل في مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي، في حين كان محللون قد توقعوا انخفاضًا، إضافةً لارتفاع إنتاج النفط الأميركي أيضًا، مسجلًا 11.8 مليون برميل يوميًا، وهو الأعلى منذ أواخر 2021 ومن المتوقع أن يواصل الارتفاع.

وأفرجت الولايات المتحدة أيضًا عن نحو 4 ملايين برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية في الأسبوع الماضي.