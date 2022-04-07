نجم الزمالك السابق لـ "مشير حنفي": "كُل عيش بعيد عني"

توك شو
رضا سيكا
رضا سيكا
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قال رضا سيكا، نجم الزمالك والإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، إن مشير حنفي، لاعب الأهلي السابق، كان يهاجمه من أجل لقمة العيش، موضحا "كان بيهاجمني عشان ياكل عيش ويستمر في الأهلي"
وأضاف رضا سيكا خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، في حديثه عن مشير حنفي "أنا طلعت رديت عليه وقولتله مشير على نفسك، ومتجبش سيرة رضا سيكا، ومتقارنش مستواك بمستواي، عايز تاكل عيش يبقى بعيد عني".
وتابع رضا سيكا: "أنا بقول الحق في وشه، وهو واللي زيه بياكلوا عيش على حسابي".
وفي سياق آخر، قال رضا سيكا إن الكابتن محمود الخطيب لا يستطيع تدريب منتخب مصر لأنه لم يعمل من قبل في مجال التدريب"، مشيرا إلى أن كل لاعب بعد اعتزاله يختار أحد المجالين الجانب التدريبي أوالفني، وإذا ابتعد عن التدريب لفترة لا يستطيع العودة مرة أخرى بسهولة ولكن يحتاج مزيدا من الوقت".
اسمه رضا السيد محمد عبدالنبي والشهير برضا سيكا.
من مواليد محافظة الاسماعيلية 1\10\1972 أحد أهم  نجوم فريق الإسماعيلي الذي حصل على بطولة الدوري وكأس مصر وانتقل ليلعب لنادي الزمالك  وكان أحد نجوم المنتخب المصري كقلب دفاع تكتيكي بشكل جديد.
وتمت  إعارته إلى نادي أهلي جدة السعودي ومن بعدها إلى نادي رأس الخيمة الإماراتي ثم عاد إلى الزمالك واختفى فجأة بعدما حملته الجماهير الهزيمة من الاهلي بستة اهداف مقابل هدف واحد ليقوم بعدها باللعب في اندية الشركات بدولة الامارات العربية المتحدة  ثم اعتزل واتجه بعده للتدريب.

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