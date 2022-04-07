رضا سيكا: حازم إمام مكنش بيتمرن وبيلعب غصب عن التخين وبيختار التشكيلة

توك شو
رضا سيكا
رضا سيكا
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قال رضا سيكا نجم الزمالك والإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، "إن حازم إمام مكنتش بيتدرب وبيلعب غصب عن التخين وبيختار التشكيلة واعتزل كرة القدم في ظروف غامضة".

وأضاف رضا سيكا خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، حازم إمام سبب رحيلي عن نادي الزمالك، مضيفا: كابرال جلس معي وقال لي إنت بتاع سهر ومبتحضرش تمرين وعند سؤال عن مصدر المعلومة قالي حازم، فقولتله حازم بيجي يشرب عصير ومبيدربش وبيلعب".

تابع رضا سيكا، نصف المدربين المصريين يعملون بـ " السحر"، وبعض اللاعبين قالوا ليّ إن المدربين ينصحوهم بشرب أشياء معينه ورش أعمال سحر".، مضيفا: "وأنا في نادي الزمالك طلب مني أحد السحرة 50 ألف جنيه عشان يخليني ألعب وعلمت بعد ذلك أنه مقرب من لاعبي النادي الأهلي والزمالك.. الحمد لله أبويا رباني أقول كلمة الحق والعدل وعشان كدة الناس مبتحبش الصراحة".

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