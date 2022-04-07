رضا سيكا: العاملون في قناة الزمالك يشعرون بالنقص أمام إنجازاتي

توك شو
رضا سيكا
رضا سيكا
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قال رضا سيكا نجم الزمالك والإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، إن العاملون في قناة الزمالك يشعرون بالنقص أمام إنجازاتي، لعبت في نادي الزمالك وحققت العديد من الألقاب والإنجازات وعندما لا يتم ذكر إسمي في قناة النادي دليل على وجود شخص "ناقص".

وأضاف رضا سيكا خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، قلت للمستشار مرتضى منصور طول ما خالد الغندور في قناة الزمالك أنا مش هطلع فيها".

تابع نجم الزمالك والإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، إن مشير حنفي، لاعب الأهلي السابق، كان يهاجمه من أجل لقمة العيش، موضحا "كان بيهاجمني عشان ياكل عيش ويستمر في الأهلي".

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