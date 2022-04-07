رضا سيكا: يجب أن يكون لحسني عبد ربه دور في الإسماعيلي.. وهذه حقيقة هجومي عليه

قال رضا سيكا، نجم الزمالك والإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، إنه يجب أن يكون هناك دور للاعب حسني عبدربه في الفترة المقبلة بنادي الإسماعيلي، لأنه "ابن النادي رغم أنه لم يعط الفريق بطولات، وإنما أعطى منتخب مصر"، موضحا أنه سانده وقدم له الدعم لأنه هذا هو الحق.

وأضاف رضا سيكا خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه لم يهاجم حسني عبدربه كما قيل منذ فترة، موضحا "أنا كنت بتكلم مع أحمد جلال في لقاء، لما سألني عن الإسماعيلي محلقتش أجاوبه فقاطعني وقالي حسني عبدربه القيصر، قولتله قيصر على نفسه".

وفي سياق آخر، كشف رضا سيكا أن مشير حنفي، لاعب الأهلي السابق، كان يهاجمه من أجل لقمة العيش، موضحا "كان بيهاجمني عشان ياكل عيش ويستمر في الأهلي"، موضحا أنه رد عليه قائلا "أنا طلعت رديت عليه وقولتله مشير على نفسك، ومتجبش سيرة رضا سيكا، ومتقارنش مستواك بمستواي، عايز تاكل عيش يبقى بعيد عني".

اسمه رضا السيد محمد عبدالنبي والشهير برضا سيكا.

من مواليد محافظة الاسماعيلية 1\10\1972 أحد أهم نجوم فريق الإسماعيلي الذي حصل على بطولة الدوري وكأس مصر وانتقل ليلعب لنادي الزمالك وكان أحد نجوم المنتخب المصري كقلب دفاع تكتيكي بشكل جديد.

وتمت إعارته إلى نادي أهلي جدة السعودي ومن بعدها إلى نادي رأس الخيمة الإماراتي ثم عاد إلى الزمالك واختفى فجأة بعدما حملته الجماهير الهزيمة من الاهلي بستة اهداف مقابل هدف واحد ليقوم بعدها باللعب في اندية الشركات بدولة الامارات العربية المتحدة ثم اعتزل واتجه بعده للتدريب.