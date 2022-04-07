نجم الزمالك السابق يكشف سبب رحيله عن النادي.. السر في "خالد الغندور"

قال رضا سيكا، نجم الزمالك والإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، إن الكابتن خالد الغندور صديق مقرب له "عشرة عمر" ويتبادلون الزيارات العائلية، ولكن حصل منه موقف حين كان في قناة الزمالك، موضحا أنه رحل عن الزمالك بسبب الغندور.

وأضاف رضا سيكا خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "أنه في فترة وجوده في الزمالك كان من المفترض أن يسافر البرتغال مع الفريق، ولكن الغندور والفنان محمد حماقي زاراه في ذلك الوقت، فأخبرهم أنه لا يرغب في الاستمرار بالزمالك لأنه سيلعب لفريق رأس الخيمة الإماراتي"، موضحا أنه سافر إلى تركيا في ذلك الوقت، ثم عاد ليجد النادي يخيره بالاستمرار معه أو الشطب فعاد للنادي على إثرها.

وتابع إنه ظلم حينما تم تحميله خسارة الزمالك أمام الأهلي في مباراة (6 – 1)، مؤكدا أن الإعلام حينها فتح النار عليه ولم يكن له يدا في الأمر، رغم أن الزمالك في تلك الفترة حصل على عدة بطولات منها كأس مصر.

اسمه رضا السيد محمد عبدالنبي والشهير برضا سيكا.

من مواليد محافظة الاسماعيلية 1\10\1972 أحد أهم نجوم فريق الإسماعيلي الذي حصل على بطولة الدوري وكأس مصر وانتقل ليلعب لنادي الزمالك وكان أحد نجوم المنتخب المصري كقلب دفاع تكتيكي بشكل جديد.

وتمت إعارته إلى نادي أهلي جدة السعودي ومن بعدها إلى نادي رأس الخيمة الإماراتي ثم عاد إلى الزمالك واختفى فجأة بعدما حملته الجماهير الهزيمة من الاهلي بستة اهداف مقابل هدف واحد ليقوم بعدها باللعب في اندية الشركات بدولة الامارات العربية المتحدة ثم اعتزل واتجه بعده للتدريب.