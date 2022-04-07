رضا سيكا: اختيار حسام البدري لقيادة المنتخب خاطئ.. ومقارنته بحسام حسن ظالمة

قال رضا سيكا نجم الزمالك والإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، إن اختيار الكابتن حسام البدري لتولي قيادة المنتخب خاطئ، مشيرا إلى أن "البدري" ترك التدريب من أجل جمع الأموال من خلال منصبه كرئيس لنادي بيراميدز"، مشيرا إلى أن مقارنته بحسام حسن ظالمة .

وأضاف رضا سيكا خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الكابتن محمود الخطيب لا يستطيع تدريب منتخب مصر لأنه لم يعمل من قبل في مجال التدريب".

تابع رضا سيكا، نصف المدربين المصريين يعملون بـ " السحر"، وبعض اللاعبين قالوا ليّ إن المدربين ينصحوهم بشرب أشياء معينه ورش أعمال سحر".، مضيفا: "وأنا في نادي الزمالك طلب مني أحد السحرة 50 ألف جنيه عشان يخليني ألعب وعلمت بعد ذلك أنه مقرب من لاعبي النادي الأهلي والزمالك.. الحمد لله أبويا رباني أقول كلمة الحق والعدل وعشان كدة الناس مبتحبش الصراحة".