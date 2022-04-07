رضا سيكا: أنا بريء من هزيمة الزمالك أمام الأهلي في مباراة (6-1).. وهذه الحقيقة

قال رضا سيكا، نجم الزمالك والإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، إنه ظلم حينما تم تحميله خسارة الزمالك أمام الأهلي في مباراة (6 – 1)، مؤكدا أن الإعلام حينها فتح النار عليه ولم يكن له يدا في الأمر، رغم أن الزمالك في تلك الفترة حصل على عدة بطولات منها كأس مصر.

وأضاف رضا سيكا خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "أنا كنت لسه راجع من برة كنت بلعب في أهلي جدة، وعلمت إنجاز معملوش أي لاعب مصري قبلي، لأنه قبل الفترة دي بـ 10 سنوات كان فيه اللاعب أشرف قاسم مع الهلال السعودي ولم يستمر"، موضحا أنه استمر 4 مواسم وحقق بطولة الخليجية 19 في البحرين.

وتابع: "رجعت بعدها على ليلة مباراة 6 – 1، وكانت مباراة ملهاش قيمة، والإسماعيلي أخد الدوري في الفترة دي، والزمالك حصل على كأس مصر".

اسمه رضا السيد محمد عبدالنبي والشهير برضا سيكا.

من مواليد محافظة الاسماعيلية 1\10\1972 أحد أهم نجوم فريق الإسماعيلي الذي حصل على بطولة الدوري وكأس مصر وانتقل ليلعب لنادي الزمالك وكان أحد نجوم المنتخب المصري كقلب دفاع تكتيكي بشكل جديد.

وتمت إعارته إلى نادي أهلي جدة السعودي ومن بعدها إلى نادي رأس الخيمة الإماراتي ثم عاد إلى الزمالك واختفى فجأة بعدما حملته الجماهير الهزيمة من الاهلي بستة اهداف مقابل هدف واحد ليقوم بعدها باللعب في اندية الشركات بدولة الامارات العربية المتحدة ثم اعتزل واتجه بعده للتدريب.

