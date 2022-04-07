آخرتهم سودة.. رضا سيكا: نصف المدربين المصريين يعملون بـ "السحر"

قال رضا سيكا نجم الزمالك والإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، إن نصف المدربين المصريين يعملون بـ " السحر"، وبعض اللاعبين قالوا ليّ إن المدربين ينصحوهم بشرب أشياء معينه ورش أعمال سحر".

وأضاف رضا سيكا خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أثناء تدريبي نادي التل الكبير وفي مباراة ضد أبو شحاتة وتم رش مياه سحر، مضيفا: عايز أقول للمدربين اللي بيعملوا كدة أخرتهم سودة".

تابع نجم منتخب مصر السابق، "وأنا في نادي الزمالك طلب مني أحد السحرة 50 ألف جنيه عشان يخليني ألعب وعلمت بعد ذلك أنه مقرب من لاعبي النادي الأهلي والزمالك.. الحمد لله أبويا رباني أقول كلمة الحق والعدل وعشان كدة الناس مبتحبش الصراحة".

رضا السيد محمد عبدالنبي والشهير برضا سيكا، من مواليد محافظة الإسماعيلية 1\10\1972 أحد أهم نجوم فريق الإسماعيلي الذي حصل على بطولة الدوري وكأس مصر وانتقل ليلعب لنادي الزمالك وكان أحد نجوم المنتخب المصري كقلب دفاع تكتيكي بشكل جديد.

وتمت إعارته إلى نادي أهلي جدة السعودي ومن بعدها إلى نادي رأس الخيمة الإماراتي ثم عاد إلى الزمالك واختفى فجأة بعدما حملته الجماهير الهزيمة من الأهلي بستة أهداف مقابل هدف واحد ليقوم بعدها باللعب في اندية الشركات بدولة الإمارات العربية المتحدة ثم اعتزل واتجه بعده للتدريب.

