موعد مباراة الإياب بين ريال مدريد وتشيلسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

الفجر الرياضي
ريال مدريد وتشيلسي
ريال مدريد وتشيلسي
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يستعرض موقع الفجر الرياضي في السطور التالية، موعد مباراة الإياب بين ريال مدريد وتشيلسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وكان حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الفوز في لقاء الذهاب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في أحداث اللقاء الذي جمعهم في العاصمة البريطانية لندن.
وستقام مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بين فريقي ريال مدريد وتشيلسي على ملعب "سانتياجو برنابيو" يوم الثلاثاء 12 أبريل المقبل، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المُكرمة.
والجدير بالذكر أن مباريات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، سوف تُنقل بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الوحيد لإذاعة المباريات هذا الموسم.
 

الثلاثاء ريال مدريد نهائي دوري أبطال أوروبا تشيلسى كرة القدم
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