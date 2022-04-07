رضا سيكا: كنت أتمنى أكون ضابط شرطة.. ويا رب أموت قبل أمي

قال رضا سيكا نجم الزمالك والإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، إنه كان يتمني أن يكون ضابط شرطة لو لم يكن لاعب كرة قدم، مضيفا: "كنت بحب ضابط مباحث في البلد وكنت بحس إن ضابط الشركة رئيس جمهورية وكان مثلي الأعلي وكان بيعدل بين الناس في البلد".

وأضاف رضا سيكا خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،"أبويا كاب صاحبي ولم يعارض لعبي لكرة القدم، وكان حريص إننا أحفظ القرآن الكريم على يد خالي اللي صفعني بالقلم على وجهى عشان أحفظ القرآن والأناشيد الدينية".

تابع نجم منتخب مصر السابق، " ربنا يخلي والدتي ويطول في عمرها وأموت قبلها، لافتا أنه عاش طفولة مدللة، مضيفا: تربينا على القيم والمبادئ".

رضا السيد محمد عبدالنبي والشهير برضا سيكا، من مواليد محافظة الإسماعيلية 1\10\1972 أحد أهم نجوم فريق الإسماعيلي الذي حصل على بطولة الدوري وكأس مصر وانتقل ليلعب لنادي الزمالك وكان أحد نجوم المنتخب المصري كقلب دفاع تكتيكي بشكل جديد.

وتمت إعارته إلى نادي أهلي جدة السعودي ومن بعدها إلى نادي رأس الخيمة الإماراتي ثم عاد إلى الزمالك واختفى فجأة بعدما حملته الجماهير الهزيمة من الأهلي بستة أهداف مقابل هدف واحد ليقوم بعدها باللعب في اندية الشركات بدولة الإمارات العربية المتحدة ثم اعتزل واتجه بعده للتدريب.