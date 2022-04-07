نجم منتخب مصر السابق يكشف سبب تسميته بـ «رضا»

كشف رضا سيكا نجم الزمالك والإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، سبب تسميته بـ «رضا»، لافتا أن والده كان يعمل في الشركة العامة للبترول وعند ولادتي كان والدي يعمل في سيوة وحينما علم بالأمر أطلق عليا رضا على أسم الكابتن رضا نجم النادي الإسماعيلي".

وأضاف رضا سيكا خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،"أبويا كاب صاحبي ولم يعارض لعبي لكرة القدم، وكان حريص إننا أحفظ القرآن الكريم على يد خالي اللي صفعني بالقلم على وجهى عشان أحفظ القرآن والأناشيد الدينية.. مضيفا: "أبويا كان رجل عظيم وقلبه أبيض وربنا يخلي والدتي ويطول في عمرها، لافتا أنه عاش طفولة مدللة، مضيفا: تربينا على القيم والمبادئ".

تابع نجم منتخب مصر السابق، خالي الشيخ العليوة صفعه بالقلم على وجهه من أجل حفظه للقرآن الكريم والأناشيد الدينية، مضيفا: أنا لاعب كرة ودي كان أول مرة حد يضربني.. ولكن أبويا رباني على القيم والمبادئ".



رضا السيد محمد عبدالنبي والشهير برضا سيكا، من مواليد محافظة الإسماعيلية 1\10\1972 أحد أهم نجوم فريق الإسماعيلي الذي حصل على بطولة الدوري وكأس مصر وانتقل ليلعب لنادي الزمالك وكان أحد نجوم المنتخب المصري كقلب دفاع تكتيكي بشكل جديد.

وتمت إعارته إلى نادي أهلي جدة السعودي ومن بعدها إلى نادي رأس الخيمة الإماراتي ثم عاد إلى الزمالك واختفى فجأة بعدما حملته الجماهير الهزيمة من الأهلي بستة أهداف مقابل هدف واحد ليقوم بعدها باللعب في اندية الشركات بدولة الإمارات العربية المتحدة ثم اعتزل واتجه بعده للتدريب.