إيقاف رئيس قرية بنجع حمادي لوجود تعديات على أراضى زراعية

محافظات
صورة من الحدث
صورة من الحدث
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قرر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إيقاف رئيس قرية هوّ التابعة لمركز نجع حمادى وإحالته للتحقيق، وذلك بسبب وجود تعديات على الأراضى الزراعية وعدم قيامه برفع مخلفات البناء منها، جاء ذلك خلال مرور محافظ قنا ورصده للمخالفات الواقعة على الأراضى الزراعية بنطاق القرية.

وقال محافظ قنا: لا تهاون في التعدي  على الأراضى الزراعية من منطلق تحقيق مبدأ سيادة القانون، والحفاظ على هيبة الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بتنفيذ الإزالات بشكل كامل ورفع مخلفات الإزالات على نفقة المتعدى على الأرض الزراعية، وإعادة الأراضى إلى سابق عهدها وزراعتها من جديد.

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا اللواء أشرف الداودي قنا الأراضي الزراعية
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