نجم المنتخب السابق عن زوجته الثانية: "ربنا بيحبني ورزقني بيها"

كشف رضا سيكا، نجم الزمالك والإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، تفاصيل زواجه مرتين، الأولى من والدة أبنائه والتي توفاها الله، وأنجب منها توأم "سيف وجودي".

وقال رضا سيكا خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن زواجه الثاني كان من ابنة خاله "رشا" والتي لها الفضل الكبير في حياته والاهتمام بأبنائه من زوجته الأولى، موضحا "ربنا يخليهالي ويبارك فيها ومش هقدر أوفيها حقها على اللي عملته معايا طول الفترة اللي فاتت".

وتابع: "زوجتي تدعمني طول الوقت صبح وليل، ودماغها كبيرة وحلوة، وربنا بيحبني أنه رزقني بيها".

اسمه رضا السيد محمد عبدالنبي والشهير برضا سيكا.

من مواليد محافظة الاسماعيلية 1\10\1972 أحد أهم نجوم فريق الإسماعيلي الذي حصل على بطولة الدوري وكأس مصر وانتقل ليلعب لنادي الزمالك وكان أحد نجوم المنتخب المصري كقلب دفاع تكتيكي بشكل جديد.

وتمت إعارته إلى نادي أهلي جدة السعودي ومن بعدها إلى نادي رأس الخيمة الإماراتي ثم عاد إلى الزمالك واختفى فجأة بعدما حملته الجماهير الهزيمة من الاهلي بستة اهداف مقابل هدف واحد ليقوم بعدها باللعب في اندية الشركات بدولة الامارات العربية المتحدة ثم اعتزل واتجه بعده للتدريب.

