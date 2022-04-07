رضا سيكا: أتمنى عودة يحيي الكومي لرئاسة الإسماعيلي وأدعم حمد إبراهيم

قال رضا سيكا نجم الزمالك والإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، إنه يتمني أن تغيير مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الحالي بقيادة المهندس إبراهيم عثمان، وأن يتم منح الفرصة للمهندس يحيي الكومي".

وأضاف رضا سيكا خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك أشخاص كثيرة ضد الكابتن حمد إبراهيم مدرب النادي الإسماعيلي ولكن بعد فوزه في مباراة الاتحاد السكندري يجب دعمه في الفترة القادمة".

تابع نجم منتخب مصر السابق، "أبويا كاب صاحبي ولم يعارض لعبي لكرة القدم، وكان حريص إننا أحفظ القرآن الكريم على يد خالي اللي صفعني بالقلم على وجهى عشان أحفظ القرآن والأناشيد الدينية".

