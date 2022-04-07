د.شيماء فوزي تكتب: "علم إدارة الوقت time management"

إدارة الوقت هو علم إدارة الموارد البشرية

من أهم أسباب النجاح وتحقيق الأهداف والنتائج المرجوة بالمنظمات والشركات وقطاع الأعمال، وذالك للموظف والمنظمة علي حد سواء.

الوقت يعد من أهم عوامل حسن الإدارة الرشيدة.

والأثر الذي يتحقق من حسن إدارة الوقت وأداء الموارد البشرية هام جدا، ويستحق الدراسة وهو علم إدارة الوقت وتنظيم المهام والإنجاز في إطار زمني محدد للوصول للنتاءج المطلوبة وإدارة الوقت هو العنصر الحرج في قياس الإنتاجية، و

الأرباح، الأجور، و إنجاز الأعمال في وقت ومعبار زمني محدد مسبقا.

ولذلك يتعامل المديرين مع إدارة الوقت علي أساسين مهمين،

الأول اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب التأخر في توقيت اتخاذ القرار أو التسرع يؤدي إلي عواقب وخيمة ومشكلات إدارية.

الثاني معالجة المشاكل بشكل سليم في الوقت المناسب باقل خساءر.

كمان ان للوقت أنواع الأول، وقت يصعب تنظيمة مثل وقت النوم، الطعام، الراحة،

العلاقات الاجتماعية.

الثاني، وقت يمكن تنظيمة أو ادارتة وهو الوقت المحدد للعمل وهذا لا بد من استخدامة بشكل أمثل.

وسياسات إدارة الوقت الناجح، هي مراجعة الاهداف المطلوبة وتحديدها بشكل واضح ومحدد، تحديد خطة واكتر

زمني بشكل واضح ومحدد.

تحديد إطار زمني للعمل وانجازة لا نتخطاة ، وضع قاءمة مهام يومية لانجازها، سد منافذ الهروب، استسلام الاوقات الهامشية،البعد عن التشتت،

ومن اهم الإدارة الفعالة للوقت لها مزايا هامة تتحقق من خلال التوازن بين متطلبات الحياة، عدم التشتت فالجهد ،

وزيادة الثقة بالنفس، التفكير بطريقة ايجابية، اداء العمل بطريقة دقيقة وممنهجة، وعدم اهدار الطاقة لذا تسعي

المنظمات اليوم بشتي الطرق إلى تعظيم

فكرة ادارة الوقت لما لة من رفع مستوي اداء العاملين إلي اقص المستويات وبالتالي زيادةالإنتاجية والقدرة التنافسية

و الوسيلة الفعالة لانجاز الغايات والرسالة

التنظيمية.

الدكتورة / شيماء فوزي عزيز