الأرصاد تعلن انخفاضا جديدا في درجات الحرارة غدا الجمعة

أعلنت لأرصاد الجوية، أنه يسود البلاد غدا الجمعة الموافق 8-4-2022، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.



وأكدت الأرصاد الجوية أن الانخفاض على القاهرة الكبرى يصل لـ 7 درجات، حيث تتوقع أن تسجل القاهرة غدا 32 درجة بعد أن سجلت اليوم 39 درجة.



وقالت الأرصاد الجوية إن هذا الانخفاض يستمر حتى نهاية الأسبوع القادم ليسود طقس ربيعي مائل للحرارة نهارا، مائل للبرودة في فترات الليل والصباح الباكر.



وتوقعت الأرصاد استمرار ارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أنه يسود طقس شديد الحرارة نهارا على المدن التالية:

القاهرة الكبرى

الوجه البحري

السواحل الشمالية

جنوب سيناء

جنوب البلاد

كما توقعت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس معتدل في فترات الليل على كافة الأنحاء.



وعن تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس إليكم النقاط التالية:

نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد

أتربة عالقة بالجو على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجة الحرارة القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 20 درجة.

درجة الحرارة الإسكندرية العظمى 38 والصغرى 19 درجات.

درجة الحرارة مطروح العظمى 39 درجة والصغرى 18 درجة

درجة الحرارة سوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 21 درجات

درجة الحرارة قنا العظمى 42 درجة والصغرى 23 درجات

درجة الحرارة أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 24 درجة

درجة الحرارة سانت كاترين العظمى 31 درجات والصغرى 16.