ترتيب الدوري المصري 2022 بعد فوز الاهلي وخسارة بيراميدز

ترتيب الدوري المصري 2022، حقق النادي الأهلي فوزا غاليا على الاتحاد السكندري، بينما تغلب الزمالك على بيراميدز ضمن الجولتين المؤجلتين من الأسبوع الـ11 والـ12.

ترتيب الدوري المصري 2022

وتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري 2022 بعد فوزه على الاتحاد السمدنري، بعد فوزه على نظيره الاتحاد السكندري بهدف دون رد، في المواجهة التي أقيمت مساء الأربعاء.

بيراميدز وترتيب الدوري المصري 2022

وخسر بيراميدز صاحب المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري 2022 أمام نظيره الزمالك، بـ3 أهداف مقابل هدفين، في مواجهة مثيرة، وضعت الفارس الأبيض في الوصافة.

الأهلي يعزز ترتيب الدوري المصري 2022

وعزز النادي الأهلي صدارته لـ ترتيب الدوري المصري 2022 حيث وصل إلى النقطة الـ31 بعدما حصد 3 نقاط مهمة أمام الاتحاد السكندري.

الأهلي يعتلي ترتيب الدوري المصري 2022

وفاز الأهلي للمرة الـ11 في البطولة وتصدر ترتيب الدوري المصري 2022 حيث لم يتعرض إلى أية خسارة بينما تعادل في مباراة وحيدة.

وجاء الزمالك في ثاني ترتيب الدوري المصري 2022 برصيد 28 نقطة، بعدما أزاح بيراميدز عن الوصافة حيث توقف بخسارته عند النقطة الـ26.

ترتيب الدوري المصري 2022

الاهلي (31 نقطة)

الزمالك (28 نقطة)

بيراميدز (26 نقطة)

سموحة (23 نقطة)

فيوتشر (19 نقطة)

البنك الاهلي (18 نقطة)

فاركو (17 نقطة)

المصري (16 نقطة)

إنبي (15 نقطة)

سيراميكا كليوباترا (14 نقطة)

الاتحاد (14 نقطة)

الجونة (14 نقطة)

الجيش (14 نقطة)

غزل المحلة (13 نقطة)

المقاولون العرب (11 نقطة)

ايسترن كومباني (10 نقاط)

المقاصة (9 نقاط)

الاسماعيلي (8 نقاط)