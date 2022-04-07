موانيء البحر الأحمر تتداول 2318 طن بضائع عامة و299 شاحنة



شهدت موانيء البحر الأحمر اليوم تداول 2318 طن بضائع عامة ومتنوعة و299 شاحنة و43 سيارة ملاكي.

وذكرت هيئة موانيء البحر الأحمر - في بيان لها اليوم الخميس - أن حركة الصادرات شملت تداول 1554 طن بضائع عامة ومتنوعة و192 شاحنة و9 ملاكي كما شملت حركة الواردات تداول 764 طن بضائع عامة ومتنوعة و107 شاحنات و34 ملاكي.

و استقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 27 شاحنة و15 ملاكي والسفينة الرياض بحمولة 4 شاحنة و17 وتم مغادرة السفينة دليلة بحمولة 86 شاحنة و3 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 47 شاحنة و5 ملاكي والسفينة NEW LADER فارغة متجهة إلى عرض البحر.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان حيث تم استقبال 76 شاحنة بحمولة 688 طن بضائع عامة و76 طن بضائع عامة ترانزيت إلى ليبيا و2 ملاكي وتصدير 59 شاحنة بحمولة 1554 طن بضائع عامة و1 ملاكي.