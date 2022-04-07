ميناء دمياط يتداول 25 سفينة حاويات وبضائع عامة



استقبل ميناء دمياط 9 سفن حاويات وبضائع عامة خلال ال24 ساعة الماضية، بينما غادرته 8 سفن أخرى، بلغ إجمالي السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة، فيما بلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا 4 آلاف شاحنة.

وأوضحت هيئة الميناء - في بيان اليوم الخميس - أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1408 حاويات مكافئة الواردة 622 حاوية مكافئة فى حين بلغت حاويات الترانزيت 2133 حاوية مكافئة، مشيرة إلى أن الصادرات من البضائع العامة بلغت 29 ألفا و605 أطنان، شملت 15 ألفا و695 طن فوسفات و8 آلاف و310 أطنان يوريا و5600 طن مولاس.

وأشارت إلى أن واردات البضائع العامة بلغت 45 ألفا و491 طنا تضمنت 7 آلاف و579 طن حديد و2553 طن خردة و19 ألفا و525 طن قمح و724 طن خشب زان و8089 طن ذرة و7021 طن ابلاكاش مضيفة أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2543 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 86 ألفا و623 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 164 ألفا و327 طنا.

