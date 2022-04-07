طلبات إعانة البطالة الأميركية تتراجع إلى أدنى مستوى منذ عام 1968

قالت وزارة العمل الأميركية أن طلبات إعانة البطالة تراجعت إلى 166 ألف طلب من 171 ألف طلب الأسبوع الماضي، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 53 عامًا.

هذا وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع طلبات إعانة البطالة إلى 200 ألف طلب.

ومع ذلك، تعكس الأرقام سوق الوظائف التي تعاني من نقص حاد في العمالة، وهو وضع أدى إلى ارتفاع الأجور وساهم في تزايد التضخم.

هذا ويقوم مسؤولو الفدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة في محاولة لتقييد هذا التضخم.

وعلى الرغم من العقبات المختلفة التي يواجهها الاقتصاد، ظلت وتيرة التوظيف في تسارع، حيث ارتفعت الوظائف غير الزراعية بنحو 1.7 مليون في الربع الأول من عام 2022، وأضاف الاقتصاد الأميركي 431 ألف وظيفة في مارس مقابل توقعات عند 490 ألف وظيفة.