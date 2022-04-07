1.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.6 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 382 مبايعة بقيمة 966.06 مليون درهم منها 38 مبايعة للأراضي بقيمة 146.4 مليون درهم و344 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 819.66 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 18 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة المركاض، تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم، تلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 37 مليون درهم وثالثة في سيح شعيب 1 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 3 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 28 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 39 مبايعة بقيمة 57 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 117 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 519.28 مليون درهم منها 16 رهنا للأراضي بقيمة 413.88 مليون درهم و60 رهنا للفلل والشقق بقيمة 105.4 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 387 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 21 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 20 هبة بقيمة 169.9 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 110 ملايين درهم وأخرى في منطقة زعبيل الثانية بقيمة 24 مليون درهم.