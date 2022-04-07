وزير الزراعة يتفقد متحف أعلام الدقهلية (صور)

محافظات
وزير الزراعة يتفقد
وزير الزراعة يتفقد متحف الأعلام بالدقهلية
Advertisements

أجري السيد القصير وزير الزراعة والدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية جولة تفقد خلالها متحف أعلام الدقهلية داخل ديوان عام المحافظة علي هامش الجولة  لتفقد مشروع الري بالتنقيط بالسنبلاوين وشربين.

وزير الزراعة يتفقد مشروع الري بالتنقيط بالسنبلاوين وشربين في الدقهلية (فيديو وصور)

وزير الزراعة الأوكراني يحذر من ارتفاع الأسعار العالمية

وكان  في استقبال وزير الزراعة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والمهندس فوزي الحضري وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة ولفيف من نواب البرلمان.

وزير الزراعة يفقدمتحف الاعلام بالدقهلية 

وكان أوضح المهندس فوزي الحضري وكيل وزارة الزراعة أهم المحاصيل التي تزرع  في الموسم الشتوى في محافظة الدقهلية وعلى رأسها القمح بزراعة  260 ألف فدان من جميع الأصناف عالية  الإنتاج  مثل مصر 1 ومصر 3 وسخا 95  وجيزة.

وزير الزراعة يفقدمتحف الاعلام بالدقهلية 

وأشار الحضري إلى أنه تم زراعة  200 حقل إرشادى  والتوعية للزراعة على مصاطب والزراعة بالسطارة  وذلك لزيادة الإنتاجية  حيث تصل إلى  24: 28 أردبا في الفدان  مما يعود على  المزراع  بارتفاع  دخله بالإضافة إلى سياسة الدولة  بإعلان سعر القمح  قبل الزراعة  مما يشجع 820 جنيها للأردب
وتم زراعة 100934 فدانا بنجر السكر، والفول البلدى  تم زراعة  22997 فدانا، والبطاطس الشتوى  تم زراعة  18833 فدانا.

الدقهليه وكيل وزارة ديوان عام المحافظة محافظ الدقهلية الموسم الشتوي السيد القصير

مواد متعلقة

وزير الزراعة يرأس فعاليات الدورة الثامنة والعشرون لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل

وزير الزراعة يبحث مع سفير دولة زامبيا بالقاهرة سبل التعاون بين البلدين

وزير الزراعة يعقد اجتماعا مع مديري مديريات الزراعة لبحث الاستعداد لموسم حصاد وتوريد القمح

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

الزمالك يخطف صفقة مميزة من أنياب الأهلي

عاجل.. زيزو يرد على تصريحات مرتضى منصور

عاجل.. البنك المركزي: تراجع الاحتياطي النقدي 3.9 مليار دولار نهاية مارس الماضي

نجم برشلونة مطلوب في الدوري الإنجليزي

موسيماني يوافق على التعاقد مع نجم منتخب مصر

موانيء البحر الأحمر تتداول 2318 طن بضائع عامة و299 شاحنة

عاجل.. الكاف يعلن موعد مباراتى الأهلى والرجاء المغربى

أول تحرك من الأهلي لضم ساحر الزمالك