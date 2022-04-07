وزير الزراعة يتفقد متحف أعلام الدقهلية (صور)

أجري السيد القصير وزير الزراعة والدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية جولة تفقد خلالها متحف أعلام الدقهلية داخل ديوان عام المحافظة علي هامش الجولة لتفقد مشروع الري بالتنقيط بالسنبلاوين وشربين.

وكان في استقبال وزير الزراعة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والمهندس فوزي الحضري وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة ولفيف من نواب البرلمان.

وزير الزراعة يفقدمتحف الاعلام بالدقهلية

وكان أوضح المهندس فوزي الحضري وكيل وزارة الزراعة أهم المحاصيل التي تزرع في الموسم الشتوى في محافظة الدقهلية وعلى رأسها القمح بزراعة 260 ألف فدان من جميع الأصناف عالية الإنتاج مثل مصر 1 ومصر 3 وسخا 95 وجيزة.

وزير الزراعة يفقدمتحف الاعلام بالدقهلية

وأشار الحضري إلى أنه تم زراعة 200 حقل إرشادى والتوعية للزراعة على مصاطب والزراعة بالسطارة وذلك لزيادة الإنتاجية حيث تصل إلى 24: 28 أردبا في الفدان مما يعود على المزراع بارتفاع دخله بالإضافة إلى سياسة الدولة بإعلان سعر القمح قبل الزراعة مما يشجع 820 جنيها للأردب

وتم زراعة 100934 فدانا بنجر السكر، والفول البلدى تم زراعة 22997 فدانا، والبطاطس الشتوى تم زراعة 18833 فدانا.