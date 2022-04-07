يبحث الصائمون في ختلف بقاع الأرض ولا سيما في مصر عن دعاء سادس يوم رمضان وموعد آذان المغرب من الحصول على افضل الأدعية التي تقرب من الله عز وجل، إلى جانب معرفة مواقيت الصلاة.

وتوجد العديد من الأدعية التي تصلح لدعاء في سادس أيام رمضان 2022، إذ توجد العديد من آيات الذكر الحكيم التي تناولت تلك الأدعية.

ويعتبر الصائم واحدا من بين ثلاثة لا ترد لهم دعوة، مصداقا لقول النبي محمد "ص": ثلاثة لا ترد دعوتهم، الإمام العال والصائم حين يفطر ودعوة المظلوم"، لذا يجب على كل مسلم ان يدعو بما تيسر له.

أدعية سادس يوم رمضان

- اللهم إني لك سأصوم وعلى رزقك سأفطر، فتقبل مني صلاتي وصيامي وقيامي ودعائي وسائر أعمالي، واغفر لي ولوالديّ إنك أنت الغفور الرحيم.

- اللهم اشملني في هذا اليوم المبارك من هذا الشهر المبارك بالرحمة، وارزقني فيه التوفيق والعصمة.

- اللهم طهر قلبي من غياهب التهمة، يا رحيما بعباده المؤمنين.

اللهم اكفِني ما أهمّني من أمور الدنيا والآخرة، وثبتني اللهم على ما يرضيك، وقربني ممن يواليك.

-اللهم أدم علي نعمتك وبرك، ولا تُنْسِني ذكرك، وألهمني في كل حال شُكرَك، وعرِّفني قدر النعم بدوامها، وقدر العافية باستمرارها.

موعد آذان المغرب سادس يوم رمضان

ومن المقرر أن يرفع آذان المغرب في سادس يوم رمضان في الـ6:18 مساء حسبب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، كما يرفع في السادسة والـ23 دقيقة بالإسكندرية.