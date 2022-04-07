حالة الطقس ودرجات الحرارة سادس يوم رمضان في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس- سادس يوم رمضان- الموافق السابع من أبريل 2022، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة سادس يوم رمضان

وتوقعت الهيئة أن يشهد سادس يوم رمضان استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة سادس يوم رمضان

وقالت الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة وحالة الطقس في سادس يوم رمضان يتخللها نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد، وأتربة عالقة بالجو على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة سادس يوم رمضان

القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 20 درجة.

الإسكندرية العظمى 38 والصغرى 19 درجات.

مطروح العظمى 39 درجة والصغرى 18 درجة.

سوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 21 درجات.

قنا العظمى 42 درجة والصغرى 23 درجات.

أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 24 درجة.

سانت كاترين العظمى 31 درجات والصغرى 16