وزير الزراعة يشدد على متابعة منظومة الأسمدة والتحول إلى الري الحديث

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق منظومة كارت الفلاح الذكي، وعمليات توزيع الأسمدة.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الزراعة ومحافظ الدقهلية ورئيسي لجنتي الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ، بحضور مديري الادارات الزراعية والاصلاح الزراعية واستصلاح الأراضي، والجمعيات الزراعية والتعاونية بالمحافظة.



وشدد القصير على مديري الجمعيات الزراعية، بمواصلة ضبط منظومة توزيع الأسمدة، ومتابعة الكميات التي تصل من المصانع للجمعيات، وتحري الدقة في استلام الكميات والتأكد من وصولها للفلاح المستهدف، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.



كما أشار وزير الزراعة خلال اللقاء على اهمية التوسع في توعية المزارعين بأهمية التحول إلى نظم الري الحديث، نظرا لأهميته، والفوائد التي تعود على المزارعين نتيجة هذا التحول، لافتا إلى ان الدولة تقدم للمزارعين قروض دون فائدة لمدة سداد تصل إلى ١٠ سنوات، لتشجيع المزارعين للتحول إلى نظم الري الحديث، فضلا عن الدعم الفني الذي تقدمه وزارة الزراعة للمزارعين في هذا الشأن.



أكد القصير على ضرورة المتابعة المستمرة والتصدي للتعديات على الاراضي الزراعية، والتصدي لها بكل حزم، والتكاتف وتكثيف الجهود، والمرور الدائم والمستمر، والرقابة، لرصد اي حالات وازالتها في المهد، وذلك باعتبار الرقعة الزراعة امن قومي، ومستقبل للأجيال القادمة.



وتطرق الاجتماع إلى المبادرة الرئاسية حياه كريمة والتى أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنمية قرى الريف المصري، مشيرا إلى مراكز الخدمات الزراعية المتكاملة، التي تنشأها الوزارة حاليا، لتقديم كافة سبل الدعم للمزارعين، والتي تشمل جمعيات زراعية، ووحدات بيطرية، ومراكز إرشادية، لتقديم للخدمات المتكاملة للمزارعين.



كما وجه وزير الزراعة كافة مسئولي الوزارة بالتواصل الدائم والمستمر مع المزارعين والنزول إليهم في الحقول والاستماع إلى المشاكل التي تواجههم والعمل على حلها على الفور.

ومن المقرر ان يتفقد وزير الزراعة والدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية عددا من المشروعات الزراعية والتنموية بالمحافظة.