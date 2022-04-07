"طرق دبي "99،97% من رحلات مركبات الأجرة دون شكوى

الاقتصاد
بوابة الفجر
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 أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن /99،97%/ من رحلات مركبات الأجرة كانت دون أي شكاوى من رواد مركبات الأجرة ولم تسجّل سوى /0،03%/ شكاوى على إجمالي عدد الرحلات المنفّذة في عام 2021 والبالغ عددها 88،9 مليون رحلة.

و قال عادل شاكري مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات إن المؤسسة وضعت حزمة من الحلول والمبادرات بهدف تلبية الطلب المرتفع على خدمة التنقّل بمركبات الأجرة وذلك نتيجة لازدهار الحركة السياحية والاقتصادية في الإمارة.

ويضم قطاع مركبات الأجرة في إمارة دبي /5/ شركات امتياز: مؤسسة تاكسي دبي كارس العربية التاكسي الوطني والمدينة ومبادرة /هلا تاكسي/ للحجز الإلكتروني عبر الأجهزة الذكية.ويضم أسطول مركبات الأجرة لشركات الامتياز الخمس 11 ألف مركبة أجرة.

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