وزير السياحة والآثار يتابع مستجدات أعمال لجان تقييم المنشآت الفندقية

في إطار الاستعدادات السياحية الخاصة بانعقاد مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ " Cop27 " والمقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ نهاية العام الجاري، عقد، اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة وممثلي القطاع السياحي، وذلك لمتابعة آخر مستجدات أعمال لجان تقييم المنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ وفقا لمعايير التصنيف الجديدة (HC).

وقد حضر الاجتماع الأستاذة غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، والأستاذ أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والأستاذ عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والأستاذة يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، والأستاذ محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والأستاذ حسام الشاعر عضو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، والأستاذ عبد الحميد أبو يوسف عضو غرفة المنشآت الفندقية.

وخلال الاجتماع استعرض الحضور آخر ما آلت إليه أعمال لجان تقييم المنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ وفقا لمعايير التصنيف الجديدة (HC)، حيث تم استعراض آخر قرارات لجان التفتيش المتعلقة بهذا الشأن، ومدى التزام المنشآت الفندقية بتطبيق هذه المعايير والتي تم وضعها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، بما يضمن قدرة هذه المنشآت على تمثيل مصر وظهورها بالشكل الأمثل خلال هذا المؤتمر الدولي الهام.

وأكد الدكتور خالد العناني خلال الاجتماع على ضرورة الإلتزام الكامل بالمعايير التي تم وضعها لتقييم المنشآت الفندقية مع إعطاء التقييم المناسب لها.