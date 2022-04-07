تداول 26 سفينة وشحن 6500 طن صودا ك أو ية بموانئ بورسعيد



ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه تم تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة، بالإضافة إلى شحن 6 آلاف و500 طن صودا ك أو ية.

وأوضحت المنطقة أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 4 سفن حاويات وغادرته 5 سفن أخرى، وتتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن.

وأشارت إلى أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة حاويات وأخرى بضائع عامة "BOMAR MERCURY" المالطية ; لشحن 6500 طن صودا ك أو ية من الميناء، وغادرته سفينتا حاويات وبضائع عامة، تتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينتا بضائع عامة.

وأضافت أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ، لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن وعمليات الشحن على الأرصفة.