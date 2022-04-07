الطاقة الدولية: الإفراج عن 120 مليون برميل على مدار الـ 6 أشهر المقبلة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أكدت وكالة الطاقة الدولية الخميس 7 أبريل، مساهمات الدول الأعضاء في الإجراء الجماعي الثاني للإفراج عن مخزونات النفط ردًا على الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت الوكالة أن الالتزامات التي قدمها الأعضاء بلغت 120 مليون برميل على مدى 6 أشهر، حيث ستسحب الولايات المتحدة 60 مليون برميل من النفط من مخزوناتها الاستراتيجية بينما ستفرج اليابان عن 15 مليونًا.

ومن بين المساهمين الرئيسيين الآخرين كوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا.

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