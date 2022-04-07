مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على مشروع قانون لحظر واردات النفط والغاز الروسية

وافق مجلس الشيوخ الأميركي الخميس 7 أبريل، على مشروع قانون لحظر واردات النفط والغاز من روسيا، في أحدث إجراء تبذله الحكومة الأميركية لعزل الكرملين اقتصاديًا بسبب حربه مع أوكرانيا.

ويحظر التشريع الجديد استيراد النفط والغاز والفحم ومنتجات الطاقة الأخرى من روسيا، يأتي ذلك بعد ما يقرب من شهر من توقيع الرئيس جو بايدن على أمر تنفيذي يفرض بشكل أساسي نفس الخطوات.

تم تمرير قانون حظر استيراد النفط فور موافقة مجلس الشيوخ بالإجماع على مشروع قانون لإلغاء العلاقات التجارية العادية الدائمة لروسيا مع الولايات المتحدة، والتي يشار إليها غالبًا بوضع "الدولة الأكثر تفضيلًا".

كما سيقطع التشريع الجديد العلاقات التجارية الطبيعية مع بيلاروسيا، الحليف الرئيسي لروسيا.

وقال السناتور الديمقراطي رون وايدن في بيان حول الإجراءات: "هذه الحزمة تتعلق بجلب كل أداة من أدوات الضغط الاقتصادي للتأثير على فلاديمير بوتين وأعوانه من الأوليغارشية".