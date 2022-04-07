النفط يتراجع عند التسوية بعد الموافقة على حظر واردات النفط والغاز الروسية



تراجعت أسعار النفط عند التسوية الخميس 7 أبريل، مما زاد من الخسائر الأسبوعية بسبب حالة عدم اليقين إزاء قدرة منطقة اليورو على فرض عقوبات فعالة على صادرات الطاقة الروسية، وبعد أن أعلنت الدول المستهلكة عن سحب كميات ضخمة من النفط من احتياطيات الطوارئ.

وتعرضت الأسعار أيضًا لضغوط من المخاوف من أن الإغلاق في الصين بسبب موجة جديدة من كوفيد-19 من شأنه أن يبطئ تعافي الطلب على النفط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتًا، أو 0.5%، لتبلغ عند التسوية 100.58 دولارًا للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الأميركي 20 سنتًا، أو 0.6%، ليصل عند التسوية إلى 96.03 دولارًا للبرميل.

وفي الجلسة السابقة، انخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من 5% إلى أدنى مستويات إغلاق لهما منذ 16 مارس.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في اجتماع لحلف شمال الأطلسي إن الإجراءات الجديدة التي اتخذها الاتحاد، ومنها حظر الفحم الروسي، قد تُقر الخميس 7 أبريل أو الجمعة 8 أبريل، وإن التكتل سيناقش فرض حظر على النفط في المرة التالية.

ووافقت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية الأربعاء 6 أبريل، على سحب 60 مليون برميل علاوة على 180 مليونًا أعلنت عنها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي