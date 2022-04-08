أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة 8-4-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الدولار في البنوك اليوم مع بداية الأجازة الأسبوعية بالجهاز المصرفي  ليصبح سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنوك كلا من الاهلي ومصر  والقاهر، من ١٨.٣٤ جنيه للبيع، و١٨.٢٤ جنيه للشراء   إلى ١٨.٢٣ جنيه للشراء، و١٨.٣٣ جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار في بنوك كلا من التجارى الدولى، والمصرق المتحد، والمصرف العربي الدولي إلى ١٨.١٩ جنيه للشراء، و١٨.٢٩ جنيه للبيع.

وفي بنوك العربي الافريقي والاسكندرية واتش اس بي سي وكريدي اجريكول وقطر الوطني إلى ١٨ ٢٠ جنيه للشراء، و١٨.٣٠ جنيه للبيع.

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