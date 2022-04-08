أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة 8-4-2022



استقرت أسعار الدولار في البنوك اليوم مع بداية الأجازة الأسبوعية بالجهاز المصرفي ليصبح سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنوك كلا من الاهلي ومصر والقاهر، من ١٨.٣٤ جنيه للبيع، و١٨.٢٤ جنيه للشراء إلى ١٨.٢٣ جنيه للشراء، و١٨.٣٣ جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار في بنوك كلا من التجارى الدولى، والمصرق المتحد، والمصرف العربي الدولي إلى ١٨.١٩ جنيه للشراء، و١٨.٢٩ جنيه للبيع.

وفي بنوك العربي الافريقي والاسكندرية واتش اس بي سي وكريدي اجريكول وقطر الوطني إلى ١٨ ٢٠ جنيه للشراء، و١٨.٣٠ جنيه للبيع.