"الشباب والرياضة" تعلن عن توفير وظائف متنوعة السبت المقبل

تحرص وزارة الشباب والرياضة المصرية بشكل مستمر على توفير فرص عمل مختلفة في مجالات متنوعة للشباب في القطاعين العام والخاص، وتنشر دائما على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وظائف شاغرة للخريجين.

وأعلنت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة، أمس الخميس، عن يوم مفتوح للتوظيف في إحدى سلاسل السوبر ماركت، من خلال مبادرة "توظيف مصر" بالشراكة بين كل من شركة "مايكروسوفت" ومؤسسة "كير مصر".

ويشمل اليوم التوظيفي المفتوح عددا كبيرا من الوظائف في مجالات متنوعة، منها مديرين وبائعين ومشرفين وغيرها، لأصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل أيضا، والتي يشترط في بعضها توفير خدمة لدي المتقدمين في مجال العمل.

وبلغ عدد الوظائف الشاغرة 32 وظيفة متنوعة، وهي " مدير قسم الأغذية الطازجة، مدير فرع، مدير قسم الأغذية الجافة، منسق ممرات، مشرف كاشير، مشرف قسم الأغذية الجافة، كاشير، مشرف مجمدات، موظف لوجيستك، بائع مجمدات، سائق رخصة مهنية (رخصة أولي وثانيه)، محاسبين، سائق فيسبا ( ديلفري)، متلقي طلبات، فني تبريد وتكييف، مشرف قسم التجميل، منسق منزلية، عامل مخزن، منسق تجميل، مشرف بقالة، مشرف لحوم، مشرف قسم المنزلية،

بائع لحوم (برازيلي)، بائع بقالة، مشرف عطارة، بائع عطارة، موظف FMC،

مشرف FMC، موظف أمن، موظف خدمات، خلف كاشير، مراقب كاميرات"

شروط التقديم في وظائف الشباب والرياضة

وذكرت وزارة الشباب والرياضة في الإعلان الذي نشرته مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم، من حيث المؤهل والسن والموقف من التجنيد وغيرها، وهي:

1 – يجب أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال أو متوسط أو فوق متوسط.

2 – يمكن للأشخاص دون المؤهل التقديم بشرط إجادة الكتابة والقراءة.

3 – الوظائف متاحة للجنسين.

4 – يشترط ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 سنة.

5 – يجب أن يكون المتقدمين من الذكور لديهم موقف واضح من التجنيد.

مميزات العمل والراتب

ويختلف الراتب المحدد لكل وظيفة عن الأخري حسب عدد سنوات الخبرة، يتم توفير تأمينات طبية واجتماعية للموظفين.

عدد ساعات العمل 9 ساعات، كما توجد فرص للترقي.

خطوات التقديم للحصول على الوظائف

يقوم الشباب بالتقديم في الوظائف المتاحة من خلال ملء الاستمارة الموجودة على الصفحة الرسمية للوزارة، كما يمكن أن يتم التسجيل مباشرة من خلال منصة توظيف مصر، وتتوفر خدمة الاستعلام من خلال تطبيق "واتس آب" أو تلفونيًا، من خلال الأرقام المتوفرة على صفحة الفيسبوك الخاصة بوزارة الشباب والرياضة.

بعد الإنتهاء من ملء الاستمارة والتسجيل يتم تقديم الأوراق والمستندات في الملتقى بدءًا من يوم السبت المقبل، بتاريخ 9 أبريل الجاري، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة مساء، على العنوان التالي (٤0 شارع الزيتون أمام شركة المياه).

وبعد إجراء المقابلات، يتم توزيع المقبولين على أماكن العمل في المناطق المختلفة وهي " المطرية، الزيتون، عين شمس، النعام، النزهة الجديدة، جمال عبدالناصر، شبرا الخيمة، فيصل، مدينة العبور، روض الفرج، المهندسين، العروبة بالهرم، السادس من أكتوبر"