إيناس مكي: كنا بنربي جميع أنواع الحيوانات في البيت.. ووالدتي كانت بتعاني

قالت الفنانة إيناس مكي، "أنا حتة من "ماماتو"، لافتة أنه هناك تطابق كبير في الشبه بينهما، مشيرة أنه ترتبت في بيت ديموقراطي وتحمل المسئولية فوالدتي كانت تمتلك شخصية قوية".

وأضافت إيناس مكي خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "كنا بنربي جميع أنواع حيوانات في البيت، مضيفة:"انفصال والدتي عن والدي أثر علي بشكل سلبي لكني لم أشعر يوم أن البيت خرب لأنهم بيحترموا العيلة والترابط الأسري".

ودخلت الفنانة إيناس مكي في نوبة بكاء بعد عرض صورة لوالدها الراحل، قائلة: والدي أفنى حياته في أبو ظبي هو من قام ببناء وزارة الإعلام والثقافة، وعند وفاته كل الإعلاميين في الإمارات قدموا لنا العزاء وكتبوا عنه مقالات كثيرة وخد حقه".