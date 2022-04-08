إيناس مكي: العمل القائم على النجم الواحد بيموت

قالت الفنانة إيناس مكي،:"إن أغاني المهرجانات ليس لها معنى، مشيرة إلى أن العمل الفني القائم على النجم الواحد بيموت بعد فترة من الزمن، مضيفة: أن الجمهور دائما ما يطالب بعودة النجوم القدامى بعد أن تم تهميشهم في جميع الأعمال الفنية الحالية".

وأضافت إيناس مكي خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "أنه لم يمكن أن تكذب أو تخون ولكنها من الممكن أن تقع فيما بعد في قصة حب".

وتابعت الفنانة إيناس مكي، "كنا بنربي جميع أنواع حيوانات في البيت، مضيفة: "أنا حتة من "ماماتو"، لافتة أنه هناك تطابق كبير في الشبه بينهما، مشيرة أنه ترتبت في بيت ديموقراطي وتحمل المسئولية فوالدتي كانت تمتلك شخصية قوية".

الفنانة إيناس مكي ولدت في 14 يناير 1973، الجزائر لأم مصرية وأب جزائري، أكملت إيناس حياتها بمصر عقب انفصال والديها.

عاشت مكي مع أربعة من الأخوات وهم (طارق مكي) الأخ الأكبر ويعمل دكتور في الهندسة الوراثية بفرنسا وتليه الأخت (عزة) تعيش في فرنسا وتعمل بمجال الطاقة النووية، ثم يأتي ترتيب إيناس مكي ويليها (أحمد مكي) الممثل الكوميدي المعروف، وأخيرًا أخوهم الأصغر(عبدالعزيز مكي) ويعمل مهندس ديكور.

حصلت إيناس على بكالوريوس الإعلام، ولكنها عملت في مجال الإعلانات وهذا كان طريقها المختصر للفن وعالم التمثيل.

بدأت حياتها الفنية بأدوار صغيرة وكان يغلب عليها أدوار الإغراء والفتاة الجذابة، ثم جاء أشهر أدوارها في فترة التسعينيات وكان بمثابة انطلاقة كبيرة لها وهو دور الطبيبة الأمريكية “روز” زوجة الابن في مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي” بطولة الفنان الراحل نور الشريف.

وشاركت في عديد من الأعمال التلفزيونية منها “سمكة وأربع قروش” “عالم يا هوه” “جنون البشر” “الحلم والألم” و”محترم إلا ربع” وقدمت الكثير من الأفلام السينمائية الناجحة وكان من أعمالها أيضًا في السينما كان فيلم “ركلام” عام 2012 وكان أخر أعمالها مشاركتها في العديد من الأعمال الدرامية والمسرح.