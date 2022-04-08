إيناس مكي: كلمات أغاني المهرجانات "بتنخور" في المجتمع

قالت الفنانة إيناس مكي،:إن تعشق المزيكا بكل أنواعها، مشيرة إلى أن الموسيقي التي يقدمها مؤدي المهرجانات نجحت بشكل كبير وقدموا فن نال إعجاب الكثير من الجمهور، ولكن اعتراضي على الكلمات يجب عليهم تجنب الابتذال".

وأضافت إيناس مكي خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كلمات أغاني المهرجانات " بتنخور" في المجتمع ويجب أن تكون هناك رقابة على الكلمات.. لكن أنا بحب مزيكة المهرجانات".

وتابعت الفنانة إيناس مكي إنها لم تفكر في العمل في أي مجال مختلف عن التمثيل أبدا، بدليل أنه خلال توقفها عن التمثيل لمدة 7 سنوات لم تفكر أبدا في العمل بأي مكان أو مهنة أخرى، موضحة أنها لا ترى نفسها سوى في الفن "كتابة أو ديكور أو أزياء"، وغير ذلك.

الفنانة إيناس مكي ولدت في 14 يناير 1973، الجزائر لأم مصرية وأب جزائري، أكملت إيناس حياتها بمصر عقب انفصال والديها.

عاشت مكي مع أربعة من الأخوات وهم (طارق مكي) الأخ الأكبر ويعمل دكتور في الهندسة الوراثية بفرنسا وتليه الأخت (عزة) تعيش في فرنسا وتعمل بمجال الطاقة النووية، ثم يأتي ترتيب إيناس مكي ويليها (أحمد مكي) الممثل الكوميدي المعروف، وأخيرًا أخوهم الأصغر(عبدالعزيز مكي) ويعمل مهندس ديكور.

حصلت إيناس على بكالوريوس الإعلام، ولكنها عملت في مجال الإعلانات وهذا كان طريقها المختصر للفن وعالم التمثيل.

بدأت حياتها الفنية بأدوار صغيرة وكان يغلب عليها أدوار الإغراء والفتاة الجذابة، ثم جاء أشهر أدوارها في فترة التسعينيات وكان بمثابة انطلاقة كبيرة لها وهو دور الطبيبة الأمريكية “روز” زوجة الابن في مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي” بطولة الفنان الراحل نور الشريف.

وشاركت في عديد من الأعمال التلفزيونية منها “سمكة وأربع قروش” “عالم يا هوه” “جنون البشر” “الحلم والألم” و”محترم إلا ربع” وقدمت الكثير من الأفلام السينمائية الناجحة وكان من أعمالها أيضًا في السينما كان فيلم “ركلام” عام 2012 وكان أخر أعمالها مشاركتها في العديد من الأعمال الدرامية والمسرح.