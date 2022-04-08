إيناس مكي تروي موقف طريف مع نور الشريف في كواليس "لن أعيش في جلباب أبي"

قالت الفنانة إيناس مكي إن الفنان نور الشريف كان مثالا للاحترام والأخلاق والفنان الراقي، موضحة أنه كان يساعد الجميع أثناء تصوير مسلسل لن أعيش في جلباب أبي.

وأضافت إيناس مكي خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الفنان نور الشريف كان "حد جميل جدا ومتحرم جدا وتتعلم منه الفن، وقالي خلال تصوير مسلسل لن أعيش في جلباب أبي يا بنوتة ممكن أصور وشك بالكاميرا بتاعته"، موضحة أن المسلسل كان بمثابة انطلاقه لها في مجال التمثيل.

وتابعت: "أن شخصية الدكتور أمينة في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي كانت بتاعت مصلحتها، وبتدور على أي عمل تجيب منه فلوس أو تطلع منه بمصلحة".

الفنانة إيناس مكي ولدت في 14 يناير 1973، الجزائر لأم مصرية وأب جزائري، وأكملت إيناس حياتها بمصر عقب انفصال والديها.

عاشت مكي مع أربعة من الأخوات وهم (طارق مكي) الأخ الأكبر ويعمل دكتور في الهندسة الوراثية بفرنسا وتليه الأخت (عزة) تعيش في فرنسا وتعمل بمجال الطاقة النووية، ثم يأتي ترتيب إيناس مكي ويليها (أحمد مكي) الممثل الكوميدي المعروف، وأخيرًا أخوهم الأصغر(عبدالعزيز مكي) ويعمل مهندس ديكور.

حصلت إيناس على بكالوريوس الإعلام، ولكنها عملت في مجال الإعلانات وهذا كان طريقها المختصر للفن وعالم التمثيل.

بدأت حياتها الفنية بأدوار صغيرة وكان يغلب عليها أدوار الإغراء والفتاة الجذابة، ثم جاء أشهر أدوارها في فترة التسعينيات وكان بمثابة انطلاقة كبيرة لها وهو دور الطبيبة الأمريكية “روز” زوجة الابن في مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي” بطولة الفنان الراحل نور الشريف.

وشاركت في عديد من الأعمال التلفزيونية منها “سمكة وأربع قروش” “عالم يا هوه” “جنون البشر” “الحلم والألم” و”محترم إلا ربع” وقدمت الكثير من الأفلام السينمائية الناجحة وكان من أعمالها أيضًا في السينما كان فيلم “ركلام” عام 2012 وكان أخر أعمالها مشاركتها في العديد من الأعمال الدرامية والمسرح.