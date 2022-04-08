إيناس مكي: فيلم الزيارة حصد 40 جائزة عالمية.. ولم أهاجم مخرج "الصفقة"

قالت الفنانة إيناس مكي إن الفيلم الروائي القصير "الزيارة" حصد 40 جائزة عالمية، و"كون إن أنا استلم جايزة على فيلم عملته من 15 سنة، دي حاجة تسعدني، وتؤكدلي أن القطعة الفنية الجيدة بتعيش عمر طويل".

وأضافت إيناس مكي خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنها لم تهاجم مخرج فيلم "الصفقة"، ولكن ما حدث أن الفيلم تم تصويره وانتهى منه عام 2019، ولم يعرض حتى الآن بسبب تخاذل القائمين عليه من المنتج والمخرج عن السعي لعرضه حتى الآن.

على الجانب الآخر، كشفت إيناس مكي أنها حررت 10 محاضر ضد أشخاص ممن هاجموها عبر السوشيال ميديا وحصلت على حكم مؤخرا بسجن الشخص 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه تم إيداعها في خزينة الدولة.

الفنانة إيناس مكي ولدت في 14 يناير 1973، الجزائر لأم مصرية وأب جزائري، وأكملت إيناس حياتها بمصر عقب انفصال والديها.

عاشت مكي مع أربعة من الأخوات وهم (طارق مكي) الأخ الأكبر ويعمل دكتور في الهندسة الوراثية بفرنسا وتليه الأخت (عزة) تعيش في فرنسا وتعمل بمجال الطاقة النووية، ثم يأتي ترتيب إيناس مكي ويليها (أحمد مكي) الممثل الكوميدي المعروف، وأخيرًا أخوهم الأصغر(عبدالعزيز مكي) ويعمل مهندس ديكور.

حصلت إيناس على بكالوريوس الإعلام، ولكنها عملت في مجال الإعلانات وهذا كان طريقها المختصر للفن وعالم التمثيل.

بدأت حياتها الفنية بأدوار صغيرة وكان يغلب عليها أدوار الإغراء والفتاة الجذابة، ثم جاء أشهر أدوارها في فترة التسعينيات وكان بمثابة انطلاقة كبيرة لها وهو دور الطبيبة الأمريكية “روز” زوجة الابن في مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي” بطولة الفنان الراحل نور الشريف.

وشاركت في عديد من الأعمال التلفزيونية منها “سمكة وأربع قروش” “عالم يا هوه” “جنون البشر” “الحلم والألم” و”محترم إلا ربع” وقدمت الكثير من الأفلام السينمائية الناجحة وكان من أعمالها أيضًا في السينما كان فيلم “ركلام” عام 2012 وكان أخر أعمالها مشاركتها في العديد من الأعمال الدرامية والمسرح.