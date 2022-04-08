أسعار اللحوم اليوم الجمعة 8-4-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقرت أسعار اللحوم اليوم  حيث تراوحت أسعار اللحوم القائم الجاموسي تتراوح من 60 إلى 65 جنيها، جنيها والبقري من 68 جنيها إلى 75 جنيها بينما تتراوح أسعار اللحوم للمستهلك بين 160 إلى 220 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

وسجل متوسط سعر اللحوم الكندوز يتراوح من 170 جنيها إلي 220جنيها، بينما سجل سعر كباب الحلة والبوفتيك 190 جنيها واسعار اللحوم الجملي 110 جنيها للاصناف عالية الجودة.

وبلغت أسعار اللحم الضاني تسجل 180 جنيها، والماعز 200 جنيها،ويسجل سعر الخروف صغير الوزن من 1700جنيها إلى 2000 جنيها.

وتسجل أسعار اللحوم البلدية في منافذ وزارة الزراعة 135 جنيها الثابتة والمتنقلة.

وبلغ استهلاك مصر من اللحوم الحمراء 900 ألف طن سنويا وهذه النسبة موزعة بين 430 ألف طن مستورد و470 ألف طن منتجة محليا.

 

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