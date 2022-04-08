أسعار الخضراوت اليوم الجمعة 8-4-2022

استقرت أسعار الخضراوات اليوم في الأسواق، وذلك بعد ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع، حيث ارتفعت أسعار كيلو الطماطم، والبصل، والكوسة، والفاصوليا، واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة الأخرى، وجاءت الأسعار كما يلي:

أسعار الخضروات في سوق العبور



الطماطم بين 5.5 و7.75 جنيه

البطاطس بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

البصل بين جنيه و1.90 جنيه.

الكوسة بين 5 و8 جنيهات.

الفاصوليا بين 13 و20 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 6.5 و8.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 10 جنيهات و13 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 12 و16 جنيها.

الملوخية بين 7 و10 جنيهات.

الخيار الصوب بين 5 جنيهات و8 جنيهات

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

أسعار المستهلك:

طماطم 18جنيها

خيار 12 جنيها

جزر 7 جنيها

بصل ابيض 5 جنيها

بصل احمر 6 جنيها

بذنجان رومي 20

بطاطس 7 جنيها

فلفل الوان30 جنيها

ليمون بلدي 20 جنيها

كوسة 15 جنيها

ثوم شبك 15 جنيها

كرنب بلدى 15 جنيها

ملوخيه20 جنيها

قلقاس10 جنيها

قرنبيط 15 جنيها

بسله 12 جنيها

بطاطا سكري 5 جنيها

كابوتشا 5 جنيها

مشروم 22 جنيها

حزمه سبانخ 4 جنيها





