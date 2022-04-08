أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 8-4-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الدواجن اليوم ليسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل بورصة الدواجن الرئيسية بين 36 و37 جنيها للكيلو، كما تراوحت لحم أمهات الدواجن البيضاء بين 29 و30 جنيها للكيلو والدواجن البلدي سعر 38 إلى 40 جنيهًا، بينما سجلت أسعار البط سعر من 45 إلى 48 جنيها، ويتراوح سعر البانية بين 90 إلى 100 جنيه.

سعر الكتكوت اليوم
وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 7 و8 جنيهات، وسجل الكتكوت «ساسو» 3 إلى 4 جنيهات.

سعر البيض اليوم
وسجل سعر البيض الأبيض والأحمر سعر من 50 إلى 52 جنيها للكرتونة ويصل السعر للمستهلك 55 جنيهًا، والبيض البلدي بين 65 إلى 70 جنيهًا للكرتونة.

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