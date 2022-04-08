أسعار الأسماك اليوم الجمعة 8-4-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الأسماك اليوم  حيث يسجل البلطى 30 جنيها إلى 38 جنيها للمقاس رقم 1، والمقاس رقم 2 في البلطي 24 إلي 28 جنيها، والبلطي الاسواني من 20 إلي 40 جنيها


بينما بلغ كيلو الفيليه البلطى سعرا تراوح بين 30 و130 جنيها، قشر البياض من 80 إلى 90 جنيهات، بياض أملس بلدى 80 إلى 90 جنيهات لمقاس رقم 1، والمقاس 2 يسجل 30 إلى 40 جنيها، والقراميط 10 إلى 20 جنيها.

أسعار السمك المكرونة الخليجى من 30 إلى 50 جنيها والثعابين 50 إلى 230 جنيها، المكرونة السويسى 30 إلى 70 جنيها والبرانيس 30 إلى 60 جنيها، والمكرونة المجمدة 20 إلى 30 جنيها وسمك "موسى" 90 إلى 130 جنيها، السبيط 110 إلى 170 جنيها والقرش 30 إلى 40 جنيها.

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