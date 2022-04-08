اليابان: ندرس فرض قيود على واردات الفحم من روسيا

قال وزير الصناعة الياباني إن بلاده تخطط لخفض واردات الفحم الروسي تدريجيًا، وذلك مع بحثها عن موردين آخرين في أعقاب العقوبات الغربية على موسكو.

وقال الوزير كويشي هاجيودا إن اليابان ستهدف إلى إنهاء واردات الفحم من روسيا بمرور الوقت. وقال "سنحتاج إلى إيجاد موردين آخرين وإلا سنواجه صعوبات في تدبير الفحم المحلي مما قد يؤدي إلى انقطاع الكهرباء. ينبغي أن نتجنب مثل هذا الموقف".

هذا وستنسق اليابان تحركاتها مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية وذلك بعد أن أصدر الحلفاء في مجموعة السبع بيانًا تعهدوا فيه بفرض عقوبات إضافية على روسيا ردًا على عمليات القتل الجماعي المزعومة للمدنيين في أوكرانيا.

وكان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قد قال سابقًا إن اليابان ستكشف الجمعة 8 ابريل على أقرب تقدير عن مزيد من العقوبات على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا بعد التنسيق مع حلفاء مجموعة السبع بشأن المزيد من الخطوات العقابية.

وفي أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير، صعدت اليابان العقوبات التي تتراوح بين إبعاد موسكو عن شبكة الدفع الدولية SWIFT وتجميد أصول البنك المركزي.

كما جمدت أصول مسؤولين روس ورجال أعمال ذوي نفوذ وبنوك ومؤسسات أخرى، بما يتمشى مع دول مجموعة السبع، وحظرت صادرات التكنولوجيا المتطورة إلى روسيا.