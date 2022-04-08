ميناء دمياط يتداول 23 سفينة للحاويات والبضائع العامة



استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 23 سفينة للحاويات والبضائع العامة، خلال عمليات التداول.

وأوضحت هيئة الميناء أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2514 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات 4155 شاحنة، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 80 ألفا و535 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 186637 ألفا و637 طنا.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 24 ألفا و395 طنا تضمنت 15663 طن فوسفات و7932 طن يوريا و800 طن مولاس، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35 ألفا و255 طنا شملت 6593 طن حديد و250 طن خردة و25500 طن قمح و2912 طن خشب زان".

