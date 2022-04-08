أسهم أوروبا تتجه لمكاسب أسبوعية بعد بداية قوية

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفعت الأسهم الأوروبية 1.2% في التعاملات المبكرة الجمعة 8 ابريل، لتمحو بذلك الخسائر التي تكبدتها هذا الأسبوع، فيما يترقب المستثمرون الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية أوائل الأسبوع المقبل، إذ لم يعد فوز الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون نتيجة مسلم بها.

هذا وقادت أسهم القطاع المالي والسيارات المكاسب، فيما ربحت جميع القطاعات الرئيسية الأوروبية.

ويتجه المؤشر Stoxx600 الأوروبي، والذي كان سجل خسارة منذ بداية الأسبوع وحتى إغلاق يوم الخميس، حاليًا لإنهاء الأسبوع الجاري مرتفعا 0.4%.

وصعد المؤشر CAC40 الفرنسي 1.4%، لكنه متراجع بأكثر من 2% هذا الأسبوع، وهي أكبر خسارة بين المؤشرات في أوروبا، بسبب الضبابية بشأن الانتخابات.

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