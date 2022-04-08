مؤشر الدولار يلامس مستوى 100 نقطة لأول مرة في عامين

ارتفع مؤشر الدولار إلى 100 نقطة للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين الجمعة 8 ابريل، مدعومًا باحتمالات تسارع وتيرة رفع أسعار الفائدة الأميركية.

وارتفع الدولار مقابل سلة من العملات المنافسة خلال الشهر الماضي، وخاصة مقابل اليورو الذي تعرض لضغوط بسبب مخاوف المستثمرين بشأن التكاليف الاقتصادية للحرب الدائرة في أوكرانيا والانتخابات الرئاسية في فرنسا التي تشهد منافسة حامية.

وصعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له عند 100 نقطة في ساعات التداول الأوروبية المبكرة، وهو أفضل أداء له منذ مايو أيار 2020، وفقد لاحقا بعض الزخم واستقر في أحدث التداولات عند 99.876.

وارتفع المؤشر 1.4% هذا الأسبوع في أكبر زيادة له في شهر مدعومًا بتصريحات تميل لتشديد السياسة النقدية من العديد من صانعي السياسات في الفدرالي الأميركي الذين يدعون إلى وتيرة أسرع لزيادة أسعار الفائدة للحد من التضخم.

اليورو



وتراجع اليورو إلى مستوى منخفض جديد في شهر عند 1.0848 دولار. ونزل في أحدث التداولات 0.2% إلى 1.0865 دولار.

وأشارت محاضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي الصادرة أمس الخميس إلى أن صانعي السياسات حريصون على مكافحة التضخم لكن منطقة اليورو اتخذت حتى الآن موقفا أكثر حذرا من البنوك المركزية الأخرى مما أضعف اليورو.



الين الياباني



ووسع الدولار مكاسبه مقابل الين الياباني مسجلا 124.23، وهو أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، مقتربا من أفضل أداء له في سبع سنوات عند 125.1 الذي سجله الشهر الماضي.

استقر الين هذا الشهر بعد انخفاضه في مارس آذار، لكنه لا يزال تحت الضغط فيما ترفع الولايات المتحدة أسعار الفائدة ويتدخل بنك اليابان المركزي في سوق السندات للإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة.



الجنيه الاسترليني



وتراجع الجنيه الإسترليني مقابل العملة الأميركية وانخفض 0.2% في أحدث التداولات مسجلا 1.30475 دولار.

العملات المشفرة



وفي أسواق العملات المشفرة، ارتفعت البتكوين 1% إلى نحو 43890 دولارا.